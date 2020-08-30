شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يضم 22 لاعبا لمعسكر الاستعداد للإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على قائمة الفريق والتي تستعد للقاء النادي الاسماعيلي ضمن الجولة 23 والتي تقام مساء الاثنين القادم باستاد الإسماعيلية .

وقد خلت قائمة الفريق من كلا من خالد قمر مهاجم الفريق لظروف خاصة وأحمد رفعت وأسامه العزب للإجهاد وهشام محمد لعدم المجازفه به بعد العودة من الإصابة بينما عاد للفريق المهاجم ايمن غباشي وجاءت قائمه الفريق كالتالي : في حراسه المرمى - عماد السيد - الزنفلي - عمرو خليل خط الدفاع : اسلام جمال محمود رزق - عمر الميداني-مروان النجار - السيد سالم - محمود شعبان - صبري رحيل - خط الوسط : كريم الديب - نور السيد - يوسف حسن - احمد نبيل مانجا - خالد الغندور - عبذ الغني محمد - احمد حجي - احمد راشد - مروان عطيه - في الهجوم رزاق سيسيه - أيمن غباشي - محمد الصباحي

Advertisements

ورغم صعوبه اللقاء الا ان طلعت يوسف نجح فى عودة الروح للاعبين والابتعاد عن الاثار السلبية لمباراة حرس الحدود الماضية.

وقام محمد مصيلحى رئيس النادى بالاتصال بطلعت يوسف وقام بدعمه والتاكيد على ثقه مجلس الاداره فى ادارته الفنيه والتاكيد على استمرار الجهاز فى منصبه حتى نهايه الموسم وطالبه ببث روح الرجوله بين اللاعبين والعوده من الاسماعيليه بنتيجه ايجابيه.