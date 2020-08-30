شكرا لقرائتكم ليكرز يتجاوز تريل بليزرز ويبلغ ربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق لوس أنجلوس ليكرز إلى دور الثمانية من الدور الفاصل لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزه على بورتلاند 131 /122 فجر الأحد.

وحقق ليكرز فوزه الرابع مقابل هزيمة واحدة أمام بورتلاند ليشق طريقه لدور الثمانية. وسجل ليبرون جيمس 36 نقطة وعشر متابعات وعشر تمريرات حاسمة وأضاف انتوني ديفيز 43 نقطة وتسع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة لفريق ليكرز.

وأحرز سي جي ماكولوم 36 نقطة وسبع تمريرات حاسمة وست متابعات وأضاف كارميلو انتوني 27 نقطة وسبع متابعات وتكفل غاري ترينت بتسجيل 16 نقطة وأربع متابعات وتمريرتين حاسمتين مقابل 16 نقطة وعشر متابعات وست تمريرات حاسمة لجوزيف نوركيتش و13 نقطة وخمس متابعات وتمريرتين حاسمتين لانفيرني سيمونز.

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ويلتقي ليكرز في دور الثمانية مع الفائز في مجموع مواجهات هيوستون روكتس واوكلاهوما سيتي ثاندر.

وفاز روكتس على اوكلاهوما 114 /80 ليتفوق بنتيجة 3 /2 في مجموع اللقاءات بينهما في دور الستة عشر لتصبح المواجهة السادسة بينهما هي الحاسمة في تحديد هوية المتأهل لدور الثمانية.

كما تأهل ميلواكي بكس إلى دور الثمانية بفوزه على اورلاندو ماجيك 118 /104 ليتفوق 4 /1 في مجموع اللقاءات.