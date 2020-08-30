شكرا لقرائتكم الكشف عن تفاصيل عقد ميسي.. قيمة فسخ العقد "اختيارية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير إسبانية أن عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يشمل مبلغ 700 مليون يورو كقيمة لفسخ العقد بينه وبين ناديه برشلونة، وأن العقد المذكور ينتهي في الموسم الماضي.

وبحسب "كادينا سير" عبر "إل لارغيرو" فبعد الحصول على نسخة من عقد ميسي مع ناديه الإسباني، اتضح بأنه لا يفرض عليه بند فسح العقد بـ 700 مليون يورو والذي انتشر في الأيام الماضية بعدما طلب الأرجنتيني مغادرة النادي الإسباني، وأن تفعيل هذا البند لموسم 2020 - 2021 يعد اختياريا.

وأضافت "كادينا" بأن ميسي في حال أصر على مغادرة برشلونة فإنه من الممكن أن يحل القضية بينه وبين النادي في المحكمة على أن يدفع حينها مبلغا أقل كعقوبة، كما ذكرت الإذاعة الإسبانية. وبينت أن الأخير قرر بشكل قاطع مغادرة النادي.

وكان ميسي أرسل إلى ناديه الذي يلعب له منذ 2001، مستندا يطلب فيه المغادرة معترضا على طريقة الإدارة الحالية برئاسة جوسيب بارتوميو، ليتبع الفاكس عدة أحداث كان آخرها رفضه العودة للتدريبات وإجراء الفحوصات الطبية.