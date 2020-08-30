شكرا لقرائتكم الهلال.. رابع أبطال "الثنائية" في قارة آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم نادي الهلال إلى 3 أندية آسيوية استطاعت إضافة بطولتها الآسيوية الكبرى، دوري أبطال آسيا، ببطولة الدوري المحلية، بعدما تغلب على الحزم في الجولة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز الهلال على الحزم 2-1 بهدفي سالم الدوسري وبافيتمبي غوميز ليعود إلى منصة التتويج بعدما غاب عنها في الموسم الماضي عندما حققها النصر.

ومنذ لعب أول نسخة لدوري أبطال آسيا في عام 2003 لم تحقق سوى أندية العين الإماراتي وغوانزو إيفرغراندي الصيني وتشونبوك الكوري البطولتين في عام واحد.

ففي عام 2003 حقق العين بطولة دوري أبطال آسيا قبل أن يتوج بالدوري، وفي العام التالي استطاع نادي الاتحاد السعودي تحقيق البطولة الآسيوية الكبرى قبل أن يفشل في نهائي المربع الذهبي أمام الشباب، ليكرر فوزه بالكأس الآسيوية في 2005 إلا أنه حل ثالثا في ترتيب الدوري من العام نفسه.

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وفي 2006، حقق تشونبوك البطلوة الآسيوية فيما أنهى الدوري في المركز 11، ليفوز أوراوا بالبطولة في العام التالي ويحل وصيفا محليا. وفي 2008 كان غامبا أوساكا في الترتيب الثامن في الدوري عندما فاز بدوري أبطال آسيا.

وحقق بوهانغ ستيلرز الكوري بطولة 2009 إلا أنه خسر نصف نهائي الدوري في السنة نفسها، وواصلت الأندية الكورية التتويج القاري بفوز سيونغنام في 2010 قبل أن يخسر في ثمن نهائي الدوري، وفاز السد ببطولة 2011 إلا أنه أنهى الدوري رابعا، وكان أولسان الكوري بطل نسخة 2012 إلا أنه أنهى الدوري المحلي في المركز الخامس.

في عام 2013، استطاع غوانزو إيفرغراندي الصيني التتويج بالبطولة القارية على حساب سيؤول الكوري الجنوبي ليكون أول ناد صيني يتوج بها، بعد أسبوع من إنهائه آخر جولات الدوري معلنا تحقيقه للثنائية. وحقق سيدني بطولة 2014 فيما احتل المركز قبل الأخير محلياً.

وفي أكتوبر من عام 2015 توج غوانزو ببطولة الدوري قبل أن يلحقها بدوري أبطال آسيا في نوفمبر من العام نفسه أمام الأهلي الإماراتي.

وحسم تشونبوك الكوري الجنوبي بطولة الدوري المحلي في الثاني من أكتوبر من عام 2016، ليعود في 21 نوفمبر ويهزم العين الإماراتي في إياب نهائي دوري أبطال آسيا. ومنذ تلك النسخة لم يحقق أي بطل محلي البطولة الآسيوية أو العكس، بعد أن توج أوراوا ريد دايمندز الياباني على الهلال وأنهى الدوري خامسا، فيما فاز كاشيما أنتلرز بنسخة 2018 وحل ثالثا في الترتيب المحلي.