شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 5 مواجهات مثيرة جمعت سموحة وطنطا قبل المباراة الـ6 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق سموحة لمواجهة طنطا فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر أبناء السيد البدوى من الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

*ترتيب سموحة وطنطا فى جدول الدوري

يحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل في 13 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 16 نقطة من 22 مباراة فاز في 2 وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

*تاريخ مواجهات سموحة وطنطا

تاريخيا مباراة اليوم هى السادسة بين الفريقين في مسابقة الدوري، تقاسم الفريقان الفوز بواقع فوزين لكل فريق بملعبه، وتقاسما أيضًا أهداف المواجهات العشرة، ثم انتهت المواجهة الخامسة بينهما والأخيرة فى الدور الأول لدوري هذا الموسم بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق والتى أقيمت على استاد طنطا الرياضى فى 27 نوفمبر 2019 ، سجل ثنائية سموحة حسام حسن وسجل ثنائية طنطا إسلام فؤاد وميدو جمال.

*صدقى يبحث عن تصحيح المسار وصلاح يفتش عن البقاء مع الكبار

وطالب حمادة صدقى، المدير الفني لسموحة، لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات لتصحيح مسار الفريق والتقدم نحو سباق مراكز المربع الذهبى ، في المقابل شدد محمد صلاح المدير الفني لطنطا على لاعبيه ضرورة التخلص من النتائج السلبية بتحقيق فوز يعزز فرص الفريق في البقاء بالممتاز ويبعده عن المركز الأخير.

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*التشكيل المتوقع لسموحة وطنطا

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام طنطا مكونا من: "عمر صلاح وأحمد جمال ورجب نبيل ويوسف ديوب وأحمد أبو الفتوح ومحمد كوفى وديربك وأحمد حمص وأمومو وصلاح محسن وحسام حسن".

ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام سموحة مكونا من: "محمد أشرف وأحمد سالم صافي ومحمود مسعود، وسليمان عبد ربه وإيهاب سمير و محمد اسعد وأحمد الشناوي، وجون افيرى وعبدالرحمن الدح، ومحمد ماجد "أونش " وإسلام فؤاد".