شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يؤكد أهمية الفوز على الزمالك لتأمين وصافة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمر جابر، لاعب نادى بيراميدز، أهمية الفوز الذى حققه فريقه على أسوان بهدفين مقابل هدف فى مشوار الفريق ببطولة الدورى ونحو تحقيق هدفه الرئيسى وهو الفوز بجميع مبارياته بالمسابقة والاحتفاظ بالمركز الثانى فى جدول الترتيب، فى ظل المنافسة الكبيرة على هذا المركز المؤهل للمشاركة بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف عمر جابر في تصريحات للمركز الإعلامى بنادى بيراميدز، أن فريق أسوان قدم مباراة جيدة فى ظل ظروفه وموقفه بالدورى، وملعب الشرطة جعل من اللقاء غاية فى الصعوبة، خاصة أنه ضيق ولا توجد مساحات تساعد لاعبى بيراميدز على اللعب بحرية كبيرة وإيجاد المساحات بين الخطوط، مشيرا إلى أن تقدم أسوان مبكرا جعل الأمور صعبة ولم يكن لدينا شك ولو للحظة فى التعديل والفوز رغم تأخر التسجيل للثقة الكبيرة فى قدرات زملائى بالفريق.

وتابع النجم الدولى، "لاعبو بيراميدز قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة ونجحوا رغم صعوبة الملعب فى تحويل التأخر بهدف إلى فوز بهدفين فى الوقت القاتل، وهى ليست المرة الأولى التى يقاتل فيها اللاعبون حتى النهاية ويحققون ٣ نقاط غالية جديدة، ما يؤكد على قدرات وإمكانيات الفريق المميزة".

Advertisements

عمر جابر أكد أنه سعيد للمشاركة الأساسية فى تشكيل بيراميدز بعد غياب بسبب الإصابة التى جاءت فى توقيت صعب خلال فترة الإعداد وجعلته يبتعد عن المباريات الماضية، ولكنه تعافى تماماً واجتهد فى التدريبات، ويسعى بقوة لأن يصل لأعلى مستوى من اللياقة البدنية مع توالى المشاركة.

وتحدث عمر جابر عن مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك مؤكدا أنها مواجهة صعبة أمام فريق قوى ومحترم ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وجماهير عريضة، وفى ظل وجود منافسة قوية مع بيراميدز على المركز الثانى تكون مباراة منتظرة وغاية فى القوة مثل جميع مباريات الفريقين فى آخر موسمين، وبيراميدز مهتم فقط بالفوز سعيا لتأمين المركز الثانى والابتعاد فى جدول الترتيب.

واختتم نجم بيراميدز تصريحاته بأن الفريق يسير خطوة بخطوة فى الدورى والتقدم بجدول الترتيب قبل أن يبدأ التركيز الأكبر فى مشواره بكأس الكونفدرالية والحلم الأكبر نحو حمل اللقب القاري.