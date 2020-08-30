شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا وآخر تطورات صرف فلوس علاجه من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من مؤمن زكريا، صانع العاب الأهلى السابق، تطورات الحالة الصحية للاعب بعد تعرضه لوعكة صحية تحول دون ممارسته كرة القدم، وقال المصدر لليوم السابع، "لا صحة لتدهور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، اللاعب موجود فى منزله ويخضع لبرنامج علاجى من قبل الطبيب المعالج".

وأضاف المصدر أن مؤمن زكريا ينتظر صرف جزء من مستحقاته بالأهلى بعد موافقة أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على صرف قيمة عقده بالكامل، كما تتحمل الوزارة جزءاً من تكاليف علاجه.

Advertisements

فى سياق متصل، علق محمود الشامى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على أزمة غياب التأمين على اللاعبين حال التعرض لحوادث طارئة أو مرض أو موت قائلا، "مينفعش تأمين اللاعب يبقى "كلام على ورق"، يجب إلزام الأندية باللوائح"، وقال الشامى خلال تصريحات تليفزيونية، "الأهلى يستطيع مطالبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بدعم فى أزمة مرض مؤمن زكريا".

وأضاف عضو الجبلاية السابق، "لا أستطيع الترشح على رئاسة اتحاد الكرة فى وجود أسماء بحجم هانى أبو ريدة وأحمد شوبير ولكن فى غيابهما سأترشح للرئاسة، مضيفا: إذا أصبحت رئيساً للاتحاد المصرى لكرة القدم، فـ أول شئ سأفعله هو تفعيل رابطة الأندية المُحترفة.

وطالب بأن يكون من يترشح لانتخابات اتحاد الكرة سواء أبو ريدة أو شوبير بأن يكون لديهم برنامج واضح ويعملون على تنفيذه، وشدد على أنه لم أيهاجم أحمد شوبير عندما أصبح نائباً للاتحاد المصرى لكرة القدم، ودعمته فى الانتخابات التكميلية، وأضاف: أؤيد تقليص عدد الأندية أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة، بشرط حفاظ ذلك على حقوق الجميع.