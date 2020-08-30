شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص مشاركة عمرو السولية مع الأهلى أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه عمرو السولية، لاعب وسط الأهلى، شبح الغياب عن مباراة وادى دجلة المُقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز، بعد الإصابة التى تعرض لها أمام المصرى أمس، السبت، باستاد برج العرب فى الجولة الـ23 من بطولة الدورى، وكانت عبارة عن شد فى العضلة الأمامية، غادر على إثره مباراة المصرى التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، وستُحدد الأشعة مدة غياب السولية عن التدريبات والمباريات، لكن الدلائل تُشير إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة دجلة بنسبة كبيرة وهو ما سيتحدد الساعات المقبلة.

ويحتل الأهلي قمة الدورى برصيد 62 نقطة ويأتى بيراميدز ثانياً برصيد 45 نقطة، ومن بعدهما الزمالك ثالثاً بـ42 نقطة، وحصل المارد الأحمر على راحة سليبة من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد مباراة المصرى، على أن يبدأ الفريق بعد غد، الثلاثاء، الاستعداد لمباراة وادى دجلة.

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من ناحية أخرى، وأبدى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى سعادته بالفوز على المصرى بثنائية نظيفة، موضحاً أن الفوز تحقق بفضل الروح العالية للاعبى الفريق على مدار المباراة، وتابع فايلر فى تصريحات صحفية: بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدف تم إلغاؤه بداعى التسلل وتسيّدنا المباراة بعد بعد طرد أحمد ياسر لاعب المصرى ونجحنا فى استغلال النقص العددى الذى عانى منه المنافس وخرجنا بنتيجة مستحق، وأوضح فايلر أنه لا يمكن أن يحكم على مستوى صالح جمعة بعد مشاركته لمدة 10 دقائق فقط، لكنه كان يستحق المشاركة فى هذه المباراة بعدما بذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية التى سبقت المباراة ولو إجتهد أكثر سيحصل على فرصاً أكثر كبقية زملاؤه.

ويرى فايلر أنه من الوارد أن يتراجع مستوى النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق فهذا يحدث مع أى لاعب، موضحاً أن اللاعب لم يزور أسرته منذ فترة طويلة بسبب "كورونا" وربما يكون قد تأثر بهذا الأمر لكنه لاعب مهم فى الفريق وحتماً سوف يستعيد مستواه سريعاً.