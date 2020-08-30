22 لاعباً فى قائمة المقاصة استعداداً لمواجهة حرس الحدود غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة المقاصة استعداداً لمواجهة حرس الحدود غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، 22 لاعباً للسفر إلى الإسكندرية والدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق الإسكندرية، استعداداً لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها فى الخامسة مساء غد، الاثنين، باستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الـ 23 للدورى.
وضمت قائمة المقاصة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وحسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد محسن وصلاح عاشور ومحمد مسعد وميدو جابر وصلاح ريكو ومحمد توني ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وأودو موسيس وباولن فوافي وصلاح أمين وعمرو مرعي.
حقق فريق وادى دجلة فوزا غاليا على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى، ليرتفع رصيد الفريق الدجلاوى إلى 23 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند 23 نقطة ومازالوا فى المركز الحادى عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر 22 لاعباً فى قائمة المقاصة استعداداً لمواجهة حرس الحدود غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.