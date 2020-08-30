شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة المقاصة استعداداً لمواجهة حرس الحدود غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، 22 لاعباً للسفر إلى الإسكندرية والدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق الإسكندرية، استعداداً لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها فى الخامسة مساء غد، الاثنين، باستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الـ 23 للدورى.

وضمت قائمة المقاصة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وحسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد محسن وصلاح عاشور ومحمد مسعد وميدو جابر وصلاح ريكو ومحمد توني ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وأودو موسيس وباولن فوافي وصلاح أمين وعمرو مرعي.

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وتم استبعاد خالد اوتشو للايقاف لحصوله علي الانذار الثالث في مباراة المقاصة الاخيرة امام وادي دجلة، وتوجة الفريق ظهر اليوم إلى مدينة الإسكندرية، للانتظام فى المعسكر المغلق حتى موعد المباراة.