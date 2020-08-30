شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن مشاركة 15 ألف عضو بانتخابات برلمان الطلائع إلكترونياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ وزارة الشباب والرياضة لقاءً مجمعاً بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، خلال الفترة 17-18 سبتمبر المقبل بمشاركة 351 ممثلا للهيئات المنتخبة واللجان النوعية ببرلمان الطلائع على مستوى المحافظات ضمن ختام العُرس الانتخابى لانتخابات برلمان الطلائع.

ويشهد اللقاء تشكيل نموذج محاكاة للسلطة التنفيذية من خلال تشكيل الحكومة (تكليف رئيس وزراء بتشكيل الحكومة "وزراء ومساعدين لهم، وإعداد برنامج الحكومة"، وعرض برنامج الحكومة فى الجلسة الأولى البرلمانية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وممثل من اللجنة الوطنية للانتخابات ومجلس النواب.

وكانت وزارة الشباب أطلقت العُرس الانتخابى الإلكترونى لبرلمان الطلائع على مستوى الإدارات الفرعية فى نوفمبر الماضى، شارك فيها 15000 عضو من إجمالى 26000 هم أعضاء الجمعية العمومية، تم تصعيد 5588 من الطلائع ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية على مستوى الإدارات الفرعية (254) اداره فرعية للتنافس على انتخابات المحافظة.

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وسبق الانتخابات تدريب المشاركين فى عضوية برلمان الطلائع إجمالى عدد 32712 عضو فى 1085 مركز شباب حيث تم تدريب اللجان المنفذة للانتخابات بالنظام الإلكترونى لتقوم بأداء دورها فى انتخابات الإدارات الفرعية والمحافظة فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة نجاح التجربة الأولى لبرلمان الطلائع هذا العام بنظام سياسى متكامل لنموذج الدولة المصرية ممثل فى نموذج محاكاة مجلس النواب، ونموذج محاكاة مجلس الوزراء، مشيراً أن انتخابات برلمان الطلائع تم تنفيذها إلكترونيا بكافة إجراءاتها من ترشح، ودعاية انتخابية، وتسجيل الجمعية العمومية، وصولاً للإدلاء بالأصوات والرد على الطعون وإعلان النتيجة النهائية فى ضوء التحول الرقمى لمشروعات الوزارة.

وأضاف أن برلمانى الطلائع والشباب الذى تنفذهما الوزارة يعدان آلية تدريبية وتثقيفية يعبر فيمها النشء والشباب عن أراءهم بحرية ويتدربون على ممارسة الديمقراطية، ولقاء السادة المسئولين للنقاش حول مختلف الملفات والقضايا وطرح وجهات نظرهم حول الحلول وطرق المواجهة، مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى بناء الشخصية الإيجابية والنضج الفكرى.