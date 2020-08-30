شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. نادى مصر يفوز على دجلة بلدغة قاتلة فى الدور الأول للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه وادى دجلة نظيره نادى مصر فى الثالثة والنصف عصر اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها الفريقان تحت شعار أكون أو لا أكون فى ظل صراع الهبوط الذى يلاحق الفريقين، وحقق وادى دجلة فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف على المقاصة في الجولة الأخيرة فيما تعادل نادى مصر مع المصرى البورسعيدى سلبياً فى نفس الجولة.

*ترتيب وادى دجلة ونادى مصر فى جدول الدوري

يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً، فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة من 21 مباراة، فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

*تاريخ مواجهات وادى دجلة ونادى مصر

لم يلتق الفريقان سوى مرة واحدة نظراً لصعود نادى مصر لدوري الأضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم، وكانت فى الدور الأول فى 26 نوفمبر 2019 وحقق نادى مصر فوزاً بهدف دون رد باستاد الكلية الحربية سجله مصطفى سلطان فى الدقيقة 91 .

*بابافاسيليو يبحث عن الانتصار الثانى وجلال يتمسك بالفوز

ويسعى اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لوادى دجلة لمواصلة عجلة الانتصارات بتحقيق الفوز الثانى على التوالي للهروب من مراكز القاع ، فيما يتمسك خالد جلال المدير الفني لنادى مصر بقدرة فريقه على البقاء بين الكبار مطالباً لاعبيه بالتركيز الدفاعى وإستغلال أنصاف الفرص للفوز بالنقاط الثلاث للنجاة من دوامة الهبوط.

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*التشكيل المتوقع لوادى دجلة ونادى مصر

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام نادى مصر مكون من :" محمد عبد المنصف، خالد رضا، محمود مرعي، مروان حمدي، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد العاطي، عمرو صالح، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو".

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام وادى دجلة مكون من :"عصام ثروت -مصطفى كالوشا – مؤمن إبراهيم محمد – أحمد يوسف – آلاء أتا -أحمد عبد الموجود – كليف نياكا – محمود توبة – أحمد الشيخ - ويليس فورتادو – محمد نصر".