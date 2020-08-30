شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يستقر على 22 لاعبا لمعسكر الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على قائمة الفريق والتي تستعد للقاء النادي الإسماعيلي ضمن الجولة 23 والتي تقام مساء الاثنين القادم باستاد الإسماعيلية، وقد خلت قائمة الفريق من كل من خالد قمر مهاجم الفريق لظروف خاصة وأحمد رفعت وأسامه العزب للإجهاد وهشام محمد لعدم المجازفة به بعد العودة من الإصابة بينما عاد للفريق المهاجم أيمن غباشي وجاءت قائمة الفريق كالتالي: في حراسة المرمى - عماد السيد - الزنفلي - عمرو خليل ، خط الدفاع : اسلام جمال محمود رزق - عمر الميداني-مروان النجار - السيد سالم - محمود شعبان - صبري رحيل - خط الوسط : كريم الديب - نور السيد - يوسف حسن - احمد نبيل مانجا - خالد الغندور - عبذ الغني محمد - احمد حجي - احمد راشد - مروان عطيه - في الهجوم رزاق سيسيه - أيمن غباشي - محمد الصباحي

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ورغم صعوبة اللقاء إلا أن طلعت يوسف نجح فى إعادة الروح للاعبين والابتعاد عن الآثار السلبية لمباراة حرس الحدود الماضية.

وقام محمد مصيلحى رئيس النادى بالاتصال بطلعت يوسف وقام بدعمه والتأكيد على ثقة مجلس الإدارة والتأكيد على استمرار الجهاز فى منصبه حتى نهايه الموسم وطالبه ببث روح الرجوله بين اللاعبين والعودة من الإسماعيلية بنتيجة إيجابية.