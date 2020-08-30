شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. استدعاء نادر السيد بعد صلاة المغرب لإنقاذ الزمالك أمام شوتينج ستارز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

تحلم جماهير الزمالك بتتويج فريقها بلقب دورى أبطال أفريقيا للنسخة الجارية، بعدما غاب اللقب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، منذ أن توج الأبيض باللقب على حساب الرجاء البيضاوى المغربى للمرة الخامسة فى تاريخه، ولكن من بين ألقاب قلعة ميت عقبة بالبطولة الأفريقية تُعد ذكريات التتويج بالنجمة الأفريقية الرابعة، التى حققها الأبيض على حساب شوتينج ستارز، فى المباراة التى أقيمت يوم 13 ديسمبر 1996 وانتهت بفوز الأبيض وقتها بنتيجة 2-1 وكان قد خسر ذهاباً بالنتيجة ذاتها، ما جعل الفريقين يحتكمان لركلات الترجيح وانتهت بفوز الأبيض 5-4، لها ذكرياتها الخاصة، وأحداثها التى لم تنسها الجماهير حتى الآن.

الزمالك كان يحتاج للفوز بهدف على الأقل، وكان هدف مدحت عبد الهادى الذى سجله فى بداية المباراة كافيًا لفوز الزمالك بالبطولة، واقترب اللقب أكثر بعدما أحرز أيمن منصور الهدف الثانى قبل أن تحدث الصدمة، ويتلقى الأبيض هدفا مفاجئا ليضطر الفريقان للاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

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فى هذه البطولة كان لنادر السيد، حارس مرمى الأبيض الأسبق، دور مهم، خاصة فى مباراة نصف النهائى أمام الصفاقسى التونسى، والتى حسمها الفريق بركلات الجزاء الترجيحية أيضًا، وعن ذكريات المباراة النهائية يقول نادر السيد، "ذكريات هذه المباراة لا تنسى فهى مهمة فى تاريخى وتاريخ نادى الزمالك، بجانب أن شوتنج ستارز أقوى فريق فى هذه المرحلة ولعبنا مباراتين فى غاية الصعوبة ذهابا وإيابا".

وأضاف نادر السيد، "كنت أنا وحسين السيد نتناوب على حراسة المرمى بنظام الدور، ولم تكن هناك ضغينة لأن الهدف كان واحد هو التتويج باللقب، بدأ حسين السيد المباراة أساسيًا وقبل نهاية المباراة وجدت أن الوقت ضيق وصلاة المغرب قد تفوتنى والعشاء اقتربت على الأذان، فدخلت غرف الملابس لأداء الصلاة".

وعن لحظة استقبال الزمالك هدفًا يقول الحارس الدولى، "كنت أخشى أن يسجل شوتنج ستارز هدفاً فيعيد المباراة لنقطة الصفر ونحتكم لركلات الترجيح، وبالفعل حدثت الصدمة أثناء صلاتى المغرب، وجدت أحد أعضاء الجهاز الفنى يستدعينى للدخول بدلاً من حسين السيد لأننى معروف وقتها بإتقان التصدى لركلات الترجيح، وبالفعل نجحت فى التصدى لأول ركلة والحمد لله صنعت الفارق فى معنويات زملائى وحققنا أغلى البطولات التى حصلت عليها فى حياتى".