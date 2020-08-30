شكرا لقرائتكم خبر عن 16 سبتمبر انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، 16 سبتمبر موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية للفئات العمرية 14 و 13 و 12 و 11 و 10 سنوات، على مستوى الأدوار التمهيدية ، على أن تستمر البطولة حتى 20 سبتمبر، ومن المقرر أن يستمر التسجيل في البطولة بدءا من 5 إلى 12 من الشهر المقبل.

وأرسل اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى خطابا إلى مديرى المناطق والفروع على مستوى الجمهورية، يطلب منهم إرسال صورة تراخيص مزاولة المهنة لمسئول اللجنة الطبية بالمنطقة، وذلك قبل استئناف النشاط.

كما طلب الاتحاد تقريرا من مسئول اللجنة الطبية عن جاهزية الفرع طبيا، مع توافر أجهزة قياس الحرارة عن بعد وقياس نسبة الأكسجين بالدم، وموافقة ولى الأمر على مشاركة اللاعبين، بالإضافة إلى توافر الإجراءات الاحترازية من مطهرات و ماسكات و عدم وجود جماهير.

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وأعلن اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى عن موعد بطولات الموسم الجديد، والتى تقام فى الفترة من 13 سبتمبر وحتى 24 مارس من العام المقبل، حيث تبدأ بطولات الجمهورية وتقان فى القاهرة، وجنوب وشمال الصعيد، وكذلك قطاع الدلتا غرب وشرق بالإضافة إلى القنال، وبورسعيد، والإسكندرية، والجيزة، وفقا لكل مرحلة، حيث ان كل منطقة لها موعد مختلف عن الاخر، وفقا للجدول الذى وضعته لجنة المسابقات بالاتحاد.