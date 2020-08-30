هل أخطأ الأهلى فى عدد التغييرات أمام المصرى؟.. اتحاد الكرة يجيب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن وقوع النادى الأهلى وحكم مباراة أمس أمين عمر فى خطأ أثناء التغييرات، بداعى أن الفريق الأحمر استبدل 5 لاعبين فى 4 توقفات وليس 3، كما تنص لوائح وتعليمات اتحاد الكرة بعد زيادة التبديلات مع استئناف الدورى فى زمن كورونا، وفقا لتعليمات الفيفا.

وأشرك الأهلى قفشة بدلا من عمرو السولية فى الدقيقة 43، ووليد سليمان فى الدقيقة 46 على حساب أجاى، ومحمود وحيد بدلا من على معلول فى الدقيقة 67، قبل الدفع بصالح جمعة وعربى بدر على حساب أحمد الشيخ ومروان محسن فى الدقيقة 84.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن ما فعله الأهلى ليس خطأ إداريا، كما يتردد، بعدما أجرى تغييراته على 4 توقفات وليس 3، وأوضحوا أن لائحة التغييرات الجديدة تنص على أنه يحق لأى فريق إجراء تغيير إضافى بين شوطى المباريات ولا يحتسب من بين التوقفات الثلاثة، وهو ما حدث فى تغيير وليد سليمان وأجاى الذى تم بين شوطى المباراة أمس، وبالتالى لا يوجد خطأ إدارى من الأهلى أو الحكم أمس.

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وحقق فريق الأهلى فوزا كبيرا على المصرى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم والتى شهدت تألق بادجى بشكل واضح إذ سجل هدفين فى الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالى ويُسجل هدفاً فى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى ثم صنع هدفاً لحمدى فتحى فى الدقيقة 55 وظهر بادجى بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل فى الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.

وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى 45، فيما توقف رصيد المصرى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الخامس عشر.