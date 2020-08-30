شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الحرس يستعد لمواجهة المقاصة بالفيديو وتصحيح الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد حليم، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، ثقته الكبيرة فى جميع اللاعبين وقدراتهم الفنية والبدنية، مشيرا إلى أن التعادل مع الاتحاد السكندرى فى المواجهة الأخيرة من بطولة الدورى لا تقلل من مستوى اللاعبين، وطالب لاعبى الفريق بالتركيز فى الملعب ونسيان نتيجة المباراة الأخيرة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وأضاف حليم أنه أغلق نتيجة مباراة الاتحاد، مع التركيز فى المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة ، لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم فى جدول ترتيب فرق الدورى قائلا، "نركز فى مباراة المقاصة لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم للأمام فى جدول الدورى".

على الجانب الآخر، يعكف الجهاز الفنى لدراسة فريق مصر المقاصة بالفيديو من خلال مشاهدة مباراته الأخيرة مع وادى دجلة، حتى يتسنى له التعرف على إمكانات لاعبى المقاصة وتجهيز الخطة والتشكيل والطريقة التى سيواجه بها منافسة فى لقاء بعد الغد .

واطمأن حليم على جميع اللاعبين من خلال المباراة الودية التى لعبها الفريق مع دمنهور وانتهت بفوز الحرس بهدف نظيف سجله محمد أسامة، واستغل محمد حليم المباراة فى الدفع بجميع اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة الاتحاد لتجهيزهم، وكذلك تجربة بعض الجمل التكتيكية لتحفظيها للاعبين لتنفيذها فى الملعب، إلى جانب التكليفات والواجبات لكل لاعب