شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك ضد إنبى فى الدورى.. أحمد عيد يقود الجبهة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، على التشكيل الذى سيواجه به إنبى فى المباراة المقرر الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة، ويسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاث نقاط مهمة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى لاستعادة انتصاراته فى الدورى الممتاز، وتحقيق نتيحة إيجابية على حساب الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالها الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها.

التشكيل المتوقع الذى استقر عليه كارتيرون يعتمد فيه على الدفع بمصطفى محمد لقيادة خط هجوم الفريق، على أن يقود أحمد عيد الجبهة اليمنى للأبيض، فى ظل غياب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، بعدما تعرض للإصابة فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.