شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك يواجه إنبى لاستعادة الانتصارات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك نظيره إنبى، فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط هامة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى لاستعادة انتصاراته فى الدورى الممتاز، وتحقيق نتيحة إيجابية على حساب الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق الأبيض فى المواجهة الماضية أمام المقاولون خاصة الأخطاء الخاصة بخطى الدفاع والوسط إلى جانب الحديث مع لاعبى الخط الأمامى خلال المران الختامى للفريق، أمس السبت، حول الأدوار الدفاعية والهجومية المختلفة المطلوبة منهم فى لقاء اليوم، مع التركيز حول كافة نقاط القوة والضعف فى المنافس بعد مشاهدة عدد من المباريات الخاصة بنادى إنبى، إجراء مجموعة من التغييرات فى التشكيلة البيضاء أمام إنبى، لإراحة بعض العناصر خاصة لتذبذب مستوى بعض اللاعبين فى الفترة الأخيرة لوجود حالة إرهاق لديهم من المشاركة بشكل أساسى بصورة مستمرة، بالإضافة إلى تأكد غياب حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض، عن اللقاء حيث فضل المدرب الفرنسى عدم المجازفة بالدفع به فى مباراة اليوم بعدما تجددت إصابة اللاعب فى العضلة الأمامية فى مواجهة المقاولون العرب.

من ناحية أخرى، حرص حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبى، على تجهيز لاعبيه جيدًا لمواجهة الزمالك المقبلة، ودراسة نقاط القوة والضعف التى وقع فيها الأبيض فى مبارياته الأخيرة، فى محاولة لاستغلالها لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة اليوم، حيث يسعى الفريق البترولى لتخطى نتيجته السلبية التى حققها أمام أسوان فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، لذا يسعى فريق إنبى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأبيض، خاصة أن الفريق يسعى لمواصلة حصده للنقاط لتحسين مركزه فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم، خاصة أن الفريق يسعى لمواصلة حصده للنقاط لتحسين مركزه فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم خاصة بعدما نجح البترولى في الفوز على الأبيض في الدور الأول بهدفين مقابل هدف.