شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يصحح الأخطاء الهجومية للزمالك قبل مواجهة إنبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام المقاولون العرب الأخير قبل مواجهة إنبى فى الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الـ 23 من الدورى الممتاز حتى لا تتكرر نفس الأخطاء فى مباراة اليوم أمام الفريق البترولى.

كارتيرون ركز على تصحيح أخطاء المهاجمين فى كيفية التعامل مع الدفاع المكثف من جانب المنافسين وكيفية اختراقه بتنوع الهجوم، سواء عن طريق الأجناب بتعلميات خاصة لأحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي المرشحين للتواجد فى التشكيل الأساسى، وأيضا ليوسف أوباما الذى سيقوم بدور صانع الألعاب حتى يستعيد الفريق نغمة الانتصارات على حساب الفريق البترولى.

كارتيرون حرص على تجهيز فيديو ملخص لهجمات الزمالك على مرمى المقاولون العرب في المباراة الأخيرة وشرح للاعبين كيفية التعامل مع هذه الألعاب للاستفادة منها فى المباراة.

كان الزمالك قد خسر أمام المقاولون العرب بهدفين لهدف فى المباراة التى اقيمت بينهما يوم الخميس الماضي فى الجولة الـ 22 من الدورى الممتاز.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها.