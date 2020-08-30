شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يجرى تحليل كورونا غداً استعداداً لمباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان لتحليل الدم للكشف عن فيروس كورونا غداً، الاثنين، قبل 48 ساعة من مباراة أبناء الجنوب مع طلائع الجيش، والتى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز الأربعاء المقبل، والتى يستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكرى.

وأغلق أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، صفحة الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة 23، للتركيز على المباراة المقبلة بمسابقة الدورى العام، والتى من المقرر أن تجمع أبناء الجنوب مع طلائع الجيش.

ويركز كشرى على معالجة الأخطاء الدفاعية خلال الأيام المقبلة بعدما استقبل أسوان هدفين فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراته أمام بيراميدز، كانا كفيلين بقلب نتيجة المباراة من تقدم أسوان إلى الخسارة.

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وأعرب أحمد كشري عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، وقال المدير الفني لأسوان إن سبب الهزيمة أمام بيراميدز الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، مشددا على أنه يشعر بالقلق الشديد بسبب أخطاء لاعبيه داخل الملعب.

ويحتل أسوان المركز الـ 14 برصيد 23 نقطة حصدها أبناء الجنوب بعد 23 مباراة فى مسابقة الدورى العام، حيث فاز أسوان فى 5 مباريات وتعادلوا فى 8 أخرى، وتلقى أسوان الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 آخرين.