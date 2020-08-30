شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يظهر مع الأهلي فى مباراة دجلة بسبب "إيقاف" معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر محمود وحيد لاعب الأهلى فى التشكيل الأساسى للفريق فى مباراة وادى دجلة المقبلة، بسبب غياب على معلول الظهير الأيسر للفريق عن اللقاء للإيقاف، بعدما حصل على إنذار ثالث خلال مباراة المصرى التى أقيمت أمس، السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، ويحتل الاهلى قمة الدورى برصيد 62 نقطة ويأتى بيراميدز ثانياً برصيد 45 نقطة ومن بعدهما الزمالك ثالثاً بـ42 نقطة.

وحصل الأهلى على راحة سليبة من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد مباراة المصرى، على أن يبدأ الفريق بعد غد، الثلاثاء، الاستعداد لمباراة وادى دجلة المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة الـ24 لبطولة الدوري.

وينوى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، الاعتماد على الظهير البديل محمود وحيد فى مباراة دجلة، لاسيما أن وحيد شارك بديلاً فى أكثر من مباراة مؤخراً وظهر بشكل جيد.

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على الصعيد ذاته، أبدى رينيه فايلر سعادته بالفوز على المصرى بثنائية نظيفة، موضحاً أن الفوز تحقق بفضل الروح العالية للاعبى الفريق على مدار المباراة، ورفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة، ويؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى 45، فيما توقف رصيد المصرى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الخامس عشر.

وأضاف فايلر فى تصريحات صحفية، بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدفاً تم إلغاؤه بداعى التسلل، وتسيّدنا المباراة بعد طرد أحمد ياسر لاعب المصرى ونجحنا فى استغلال النقص العددى الذى عانى منه المنافس وخرجنا بنتيجة مستحق، وأوضح فايلر أنه لا يمكن أن يحكم على مستوى صالح جمعة بعد مشاركته لمدة 10 دقائق فقط، لكنه كان يستحق المشاركة فى هذه المباراة بعدما بذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية التى سبقت المباراة ولو اجتهد أكثر سيحصل على فرصاً أكثر كبقية زملائه.