شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل حلمى طولان فى 20 مباراة أمام الزمالك قبل صدام الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الزمالك نظيره إنبى فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاث نقاط مهمة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى لاستعادة انتصاراته فى الدورى الممتاز، وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الأبيض.

واجه حلمى طولان المدير الفنى لإنبى ناديه الزمالك فى 20 مباراة من قبل فى مسابقة الدوري، بدءًا من موسم 2002/2003، حقق الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى 5 لقاءات، وتلقى الهزيمة فى 9 مباريات.

وشملت المواجهات 8 مباريات فى قيادة حرس الحدود حقق 3 انتصارات أشهرها خماسية دون رد، و3 مع طلائع الجيش حقق فوزا، ومباراة مع اتحاد الشرطة حقق فوزا، ومباراة مع انبى فى الدور الأول لدورى هذا الموسم وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف.

فى حين قاد كل من بتروجت وسموحة فى مباراتين، والمصري، والاتصالات، والاتحاد السكندرى فى مباراة.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها.