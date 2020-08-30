شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين اتحاد الكرة و الأندية بسبب العودة لمسحات كورونا و التكاليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة جديدة ظهرت على السطح مؤخرا بين عدد من الاندية على رأسها المصري البورسعيدي و اتحاد الكرة بسبب تحليل الدم الخاص باختبار فيروس كورونا ، وعدم صحته فى بعض الأحيان وحدوث نوع من التخبط لكشف اللاعب المصاب بفيروس كورونا من عدمه بناء على تصريحات بعض مسئولو هذه الأندية الذين طالبو العودة للعمل بمسحات كورونا بدلا من تحليل الدم، كون الأول تكون نتيجته صحيحة بنسبة كبيرة .

ورفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة العودة للعمل بمسحات كورونا ، و الاستمرار بالعمل بتحليل الدم خاصة أن الصحة العالمية أقرته ويتم العمل به فى العديد من الدول لإختبار فيروس كورونا ، وطالبو الأندية المتضررة من ذلك بتحمل تكاليف مسحات كورونا من الخزينة الخاصة بهم خاصة أن التكاليف التى تحملتها الجبلاية الفترة الماضية كانت كبيرة ، و إلى الأن ما زالت هناك محاولات تجري بين اتحاد الكرة و الأندية بمعرفة وزير الرياضة للبحث عن أفضل الحلول حول ذلك الأمر، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة والأقرب إلى الأن هو استمرار العمل بتحليل الدم الجديد