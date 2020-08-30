شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الطلائع يشيد باللاعبين والجهاز الفنى وبسيونى يبدأ دراسة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مجلس إدارة نادى طلائع الجيش بأداء ومستوى لاعبى الفريق فى مباراتهم الأخيرة أمام فريق الإنتاج الحربى العنيد، وأثنى مجلس الإدارة على إصرار وعزيمة نجوم الطلائع وروحهم القتالية العالية طوال شوطى المباراة حتى تحقق الفوز الغالى، وطالب المجلس الفريق والجهاز الفنى بالاستمرار على نفس المستوى والكفاءة العالية فنيا وبدنيا فى المباريات القادمة فى ظل الدعم والمساندة الكبيرة التى يلقاها الفريق والجهاز الفنى.

ونجح طلائع الجيش فى تحقيق فوز ثمين على نظيره الإنتاج الحربى بهدف دون رد سجله كريم طارق فى اللقاء الذى أقيم على استاد الأهلى والسلام ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز .

ويحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

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على الجانب الآخر يبدأ الجهاز الفنى للفريق، بقيادة عبد الحميد بسيونى، فى فتح ملف مباراة أسوان من أجل الإعداد والتركيز لها لكونها من المواجهات القوية والصعبة شأنها شأن جميع المباريات فى ظل صراع النقطة بالدورى، والتى يهدف من خلالها الفريق لتحقيق الفوز لمواصلة العروض القوية للتقدم للأمام بجدول الدورى ومزاحمة الكبار على المراكز المتقدمة.

ويعكف الجهاز الفنى على دراسة منافسة أسوان أبناء الجنوب أو تماسيح النيل بالفيديو من خلال مشاهدة مباراته الأخيرة فى الدورى مع بيراميدز كى يتمكن من التعرف على إمكانات لاعبى أسوان و تجهيز الخطة والتشكيل والطريقة التى سيواجه بها منافسة فى لقاء الأربعاء .

كان بسيونى قد أشاد بمستوى الفريق بغرفة خلع الملابس عقب لقاء الإنتاج الحربى، وحثهم على عدم الإفراط فى الفرحة، ومطالبهم بنسيان أحداث اللقاء الأخير والتركيز فيما هو قادم من مباريات، ويعكف بسيونى خلال اليومين القادمين على تجهيز بعض اللاعبين تمهيدا للدفع بهم أو الاستعانة بهم فى اللقاء القادم أمام أسوان خاصه الثنائى عمار حمدى وحسام باولو .