شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يدعم خالد مرتجى بعد إصابته بكورونا: "ألف سلامة لوزير خارجية الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الإعلامى أحمد شوبير على دعم ومؤازرة خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، والذى أعلن مؤخراً إصابته بفيروس كورونا، وكتب شوبير عبر حسابه الرسمى على تويتر، "ألف مليون سلامة عليك ياوزير خارجية الأهلي وربنا يطمنا عليك". وكان مرتجى قد كتب على حسابه الشخصى على تويتر، "الحمد لله على كل شيء تحليل كورونا إيجابى أنا بخير وأسألكم الدعاء... اللهم رب الناس اذهب الباس اشفنا انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً".



شوبير

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فى وقت سابق، شارك المهندس خالد مرتجي فى مؤتمر صناعة كرة القدم بدعوة رسمية من رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم فى إسبانيا (لاليجا)، والذى أُقيم خلال الفترة من 6 حتى 10 يوليو الماضى عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وشهد حضور ومشاركة أكثر من 250 شخيصة رياضية عالمية تُمثل رؤساء أندية وخبراء تسويق ونجوم كرة سابقين وغيرهم من العاملين فى المجال الكروي.

وناقش المؤتمر سُبل تطوير اللعبة والاطلاع على أحدث النظم والتجارب فى صناعة كرة القدم، بحضور السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وجاءت مشاركة المهندس خالد مرتجى فى هذا الحدث الكروى المهم عالمياً باعتباره مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية فى النادى الأهلى، خاصة أن مرتجى شارك فى مؤتمر العام الماضى الذى أقيم فى العاصمة الإسبانية مدريد برفقة محمد سراج الدين عضو مجلس الأهلى وحققت هذه المشاركة نتائج جيدة وقتها حيث عقد مرتجى وسراج سلسلة اجتماعات مع عدة مسئولين بأندية أوروبية أبرزها ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالى.

ويرتبط خالد مرتجى بعلاقات قوية فى مٌحيط أسرة كرة القدم العالمية لاسيما أنه كان عضواً بارزاً بلجنة الأندية التابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم لعدة سنوات وشارك فى اجتماعات مهمة بها قبل أن يتم إلغاء هذه اللجنة مؤخراً.