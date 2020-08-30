شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطوى صفحة بيراميدز استعداداً للطلائع وكشرى يراجع الأخطاء الدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، صفحة الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة 23، للتركيز على المباراة المقبلة بمسابقة الدورى العام، والتى من المقرر أن تجمع أبناء الجنوب مع طلائع الجيش فى الأسبوع 24 الأربعاء المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكرى.

ويركز كشرى على معالجة الأخطاء الدفاعية خلال الأيام المقبلة بعدما استقبل أسوان هدفين فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراته أمام بيراميدز، كانا كفيلين بقلب نتيجة المباراة من تقدم أسوان إلى الخسارة.

وأعرب أحمد كشري عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، وقال المدير الفني لأسوان إن سبب الهزيمة أمام بيراميدز الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، مشددا على أنه يشعر بالقلق الشديد بسبب أخطاء لاعبيه داخل الملعب.

وأوضح كشري أنه قدم مباراة جيدة للغاية أمام بيراميدز وسنحت له اكثر من فرصة حقيقية لتسجيل الأهداف، مؤكدًا على حزنه الشديد بسبب الخسارة التي لم يستحقها على الاطلاق.

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واختتم كشرى، أنه يواجه سوء حظ غريب في المباريات التي خاضها مؤخراً، مشيرا إلى أنه واجه أكثر من فريق في حالته الفنية الجيدة.

ويحتل أسوان المركز الـ 14 برصيد 23 نقطة حصدها أبناء الجنوب بعد 23 مباراة فى مسابقة الدورى العام، حيث فاز أسوان فى 5 مباريات وتعادلوا فى 8 أخرى، وتلقى أسوان الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 آخرين.