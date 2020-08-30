شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطوى صفحة بيراميدز استعداداً للطلائع وكشرى يراجع الأخطاء الدفاعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، صفحة الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة 23، للتركيز على المباراة المقبلة بمسابقة الدورى العام، والتى من المقرر أن تجمع أبناء الجنوب مع طلائع الجيش فى الأسبوع 24 الأربعاء المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكرى.
ويركز كشرى على معالجة الأخطاء الدفاعية خلال الأيام المقبلة بعدما استقبل أسوان هدفين فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراته أمام بيراميدز، كانا كفيلين بقلب نتيجة المباراة من تقدم أسوان إلى الخسارة.
وأعرب أحمد كشري عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، وقال المدير الفني لأسوان إن سبب الهزيمة أمام بيراميدز الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، مشددا على أنه يشعر بالقلق الشديد بسبب أخطاء لاعبيه داخل الملعب.
وأوضح كشري أنه قدم مباراة جيدة للغاية أمام بيراميدز وسنحت له اكثر من فرصة حقيقية لتسجيل الأهداف، مؤكدًا على حزنه الشديد بسبب الخسارة التي لم يستحقها على الاطلاق.
واختتم كشرى، أنه يواجه سوء حظ غريب في المباريات التي خاضها مؤخراً، مشيرا إلى أنه واجه أكثر من فريق في حالته الفنية الجيدة.
ويحتل أسوان المركز الـ 14 برصيد 23 نقطة حصدها أبناء الجنوب بعد 23 مباراة فى مسابقة الدورى العام، حيث فاز أسوان فى 5 مباريات وتعادلوا فى 8 أخرى، وتلقى أسوان الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر أسوان يطوى صفحة بيراميدز استعداداً للطلائع وكشرى يراجع الأخطاء الدفاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.