شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عبد الوهاب: دوري المرتبط إنجاز كبير للاعبي يد الأهلي 2002 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر عبرهشام عبد الوهاب، مدرب فريق النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2002، عبر عن سعادته الكبيرة بنجاح الفريق في الفوز بلقب دوري المرتبط للمحترفين، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا رجالًا وقدموا مباراة قوية، واستحقوا الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

وأوضح أنه منذ أن تسلم المهمة خلال الأسابيع الماضية تعاهد مع اللاعبين على بذل أقصى ما يمكن لتقديم أفضل أداء ونتائج، وهو ما أسهم في تحقيق بطولة المرتبط، التي تعتبر إنجازًا في ظل الظروف الأخيرة من حيث العودة إلى التدريبات وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأضاف أن الفوز باللقب يمنح دوافع كبيرة للاعبين والجهاز الفني، ويمثل دفعة كبيرة للموسم القادم الذي يسعى خلاله الجميع للفوز بكل البطولات.