شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأكد إصابته بـ«كورونا».. مرتجي يقضي العزل الصحي بالساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إصابته، صباح اليوم الأحد، بفيروس كورونا.

وعلمت «المصري اليوم» أن مرتجي كان يقضي إجازة طويلة بالساحل الشمالي على مدار أكثر من شهر مضى وأراد الاطمئنان على صحته قبل ٤٨ ساعة ماضية بإجراء فحوصات وتحاليل طبية قبل حضوره مباراة الفريق الأهلاوي أمام المصري.

وأفادت مصادر بأن مرتجي كان بصدد حضور مباراة الأهلي أمام المصري في برج العرب، السبت، إلا أن إبلاغه بنتيجة الفحوصات التي أثبتت إصابته بفيروس كورونا حال دون حضوره المباراة.

وقرر مرتجي الاستمرار في العزل المنزلي بالساحل الشمالي حتى إجراء مسحة جديدة لكورونا خلال الأيام المقبلة.