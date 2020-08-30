شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي يعلن إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إصابته بفيروس «كورونا» كوفيد ١٩. وكتب مرتجي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله على كل شيء تحليل كورونا إيجابي». وواصل: «أنا بخير وأسألكم الدعاء... اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

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