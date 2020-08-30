شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يغيب عن الأهلي في مواجهة دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يفقد فريق الكرة بالنادي الأهلي خدمات ظهيره الدولي التونسي على معلول، خلال المواجهة المقبلة بالدوري الممتاز أمام دجلة.
ويواجه الأهلي فريق دجلة مساء الأربعاء المقبل، بعدما فاز الفريق الأحمر على المصري بالجولة 23 من عمر الدوري بهدفين نظيفين مساء السبت.
ويغيب معلول عن مباراة الأهلي ودجلة بداعي الايقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له أمام المصري.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة.
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