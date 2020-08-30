شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعادل انجازي جوزيه والبدري.. الأهلي يفوز على جميع أندية ‏الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً جديداً في مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020، وذلك على حساب المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، في لقاء احتضنه ملعب برج العرب بالجولة رقم 23 للمسابقة.

الأهلي استطاع خلال مشواره بالدوري هذا الموسم من الفوز على جميع أندية المسابقة بلا استثناء، مع اعتبار أن فوزه على الزمالك في الدور الأول كان اعتبارياً بنتيجة لعدم حضور الفريق الأبيض للمباراة واعتماد فوز الأحمر حسب اعلان اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري.

وفاز الأهلي على كل من سموحة بهدف نظيف، والانتاج برباعية وأسوان بالخمسة والجونة بنتيجة 4/0 وعلى دجلة بثلاثية وبهدف دون رد في مواجهتي الاسماعيلي وحرس الحدود.

ثم فاز على الاتحاد برباعية وعلى المقاصة بهدفين وعلى اف سي مصر بنتيجة 3/1، ثم المقاولون بثنائية وطنطا بخماسية، واعتباره فائزاً على الزمالك لعدم حضور منافسه، ثم الفوز على بيراميدز 2/1 وطلائع الجيش بثلاثية وإنبي بثنائية، ليدون الانتصار على الـ 17 فريقاً المنافسين له بالدوري هذا الموسم.

الأهلي سبق وأن حقق الفوز على جميع أندية الدوري في ثلاث مرات سابقة قبل الموسم الجاري، وذلك في 2004-2005، و 2005-2006 بولاية البرتغالي مانويل جوزيه، وفي 2017-2018 في ولاية الوطني حسام البدري.

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