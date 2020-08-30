شكرا لقرائتكم خبر عن كم نقطة يحتاجها الأهلي من أجل التتويج رسميًا بالدوري؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قطع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020 عقب فوزه على حساب المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين.

الأهلي رفع رصيده للنقطة 62 من أصل 23 مباراة خاضها هذا الموسم، وبفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه فريق بيراميدز صاحب الـ 45 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثالث بـ 42 نقطة قبل مباراته الليلة أمام إنبين بخلاف النقاط الثلاثة التي أعلنت اللجنة الخماسية عن خضمها من الفريق الأبيض مع نهاية الموسم بسبب عدم حضوره لقاء القمة أمام الأهلي بالدور الأول.

كم انتصار يحتاجه الأهلي من أجل معانقة درع الدوري؟

الأهلي يحتاج لتحقيق 6 انتصارات وحصد 18 نقطة متبقية من أصل 11 مباراة له بالمسابقة بـ 33 نقطة من أجل تحقيق لقب الدوري الممتاز هذا الموسم للمرة الـ 42 في تاريخه، دون النظر لنتائج منافسيه.

ويلاقي الأهلي في المباريات الستة المقبلة بالترتيب أندية وادي دجلة وحرس الحدود والاسماعيلي والاتحاد ومصر المقاصة ونادي مصر.

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