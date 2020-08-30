شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: اختلفت مع عبدالشافي.. وماذا لو كان معلول في مكانه؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه اختلفت مع محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي، بسبب قبوله زيارة وليد سليمان لاعب الأهلي ومسامحته على ما فعله به.
وقال مرتضى خلال فيديو أذاعته قناة الزمالك:«خلافي مع عبدالشافي هو مسامحة وليد سليمان والسماح له بزيارته».
وأضاف:«لاعب الأهلي لم يضر عبدالشافي فقط بل أضر الزمالك قبل مواجهاته الأفريقية الهامة في ظل ابتعاد عبدالله جمعة عن المشاركة لفترة طويلة».
وأنهى تصريحاته متسائلاً:«ماذا لو كان على معلول مكان عبدالشافي، وكيف كان سيكون رد فعل الأهلي وجماهيره وقتها؟».
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