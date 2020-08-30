شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يفشل فى إقناع فخر الدين بن يوسف بالانتظام فى التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فشلت محاولات الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى فى إقناع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق بالانتظام فى تدريبات الدراويش منذ عودته لبلاده بسبب اصرار المهاجم التونسى على الحصول على مستحقاته المادية المتأخرة ،وفشلت مفاوضات النادى الاسماعيلى مع فخر الدين بن يوسف لتمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى ، وعلم "اليوم السابع" أن المهاجم التونسى رفض عرض الدراويش للإستمرار بسبب الفوارق المادية الكبيرة بين مطالبه وعرض النادى الاصفر لتمديد عقده ، ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقده مع الإسماعيلى انتهى فى 30 يونيو الماضى، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حروسجل هدفين خلال 4 مباريات بالدوري، وسط أنباء عن تلقي اللاعب عروض مغرية فى الموسم الجديد.

وكان فخر الدين بن يوسف قد عاد للقاهرة مساء السبت قبل الماضى قادماً من تونس بعد أن قضى هناك فترة توقف الدورى بسبب جائحة كورونا منذ مارس الماضى ، واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه هما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو، قبل عودة العراقى همام طارق فيما استقر مسئولو النادى الإسماعيلى على إنهاء إعارة الأوغندى باتريك كادو مهاجم الفريق، والذى تم التعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وغادر اللاعب لبلاده منذ مارس الماضى فى أعقاب تجميد النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا ولم يعد للقاهرة.

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ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى لغير الإسماعيلى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.