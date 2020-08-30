شكرا لقرائتكم إصابة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إصابته بفيروس "كورنا" المُستجد بعد إجراء مسحة طبية خلال الساعات الماضية وجاءت نتيجتها إيجابية، وقام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بعزل نفسه داخل منزله وبدأ في تطبيق الإجراءات الطبية للتعافي من الفيروس ، وقال المهندس خالد مرتجي:"الحمد لله على كل شئ ..تعرضت للأصابة بفيروس كورونا ..راضي وكل الرضى بقضاء الله..أسألكم الدعاء"

في وقت سابق ، شارك المهندس خالد مرتجي فى مؤتمر صناعة كرة القدم بدعوة رسمية من رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم فى إسبانيا (لاليجا)،والذى أُقيم خلال الفترة من 6 حتى 10 يوليو الماضي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وشهد حضور ومشاركة أكثر من 250 شخيصة رياضية عالمية تُمثل رؤساء أندية وخبراء تسويق ونجوم كرة سابقين وغيرهم من العاملين فى المجال الكروي.