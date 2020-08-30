شكرا لقرائتكم محمود وحيد يعود لتشكيل الأهلي بمواجهة وادي دجلة بسبب إيقاف علي معلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر محمود وحيد لاعب الأهلي في التشكيل الأساسي للفريق في مباراة وادي دجلة المقبلة بسبب غياب على معلول الظهير الأيسر للفريق عن اللقاء للإيقاف بعدما حصل على إنذار ثالث خلال مباراة المصري التى أقيمت أمس ، السبت، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري والتى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ويحتل الاهلي قمة الدوري برصيد 62 نقطة ويأتي بيراميدز ثانياً برصيد 45 نقطة ومن بعدهما الزمالك ثالثاً بـ42 نقطة.

وحصل الاهلي على راحة سليبة من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد مباراة المصري على أن يبدأ الفريق بعد غد ، الثلاثاء، الإستعداد لمباراة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الـ24 لبطولة الدوري.

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وينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الإعتماد على الظهير البديل محمود وحيد في مباراة دجلة لاسيما وأن وحيد شارك كبديل في أكثر من مباراة مؤخراً وظهر بشكل جيد.

على الصعيد ذاته، أبدى رينيه فايلر سعادته بالفوز على المصرى بثنائية نظيفة، موضحاً أن الفوز تحقق بفضل الروح العالية للاعبى الفريق على مدار المباراة، ورفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة، ويؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى 45، فيما توقف رصيد المصرى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الخامس عشر.

وأضاف فايلر فى تصريحات صحفية، بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدفاً تم إلغاؤه بداعى التسلل، وتسيّدنا المباراة بعد طرد أحمد ياسر لاعب المصرى ونجحنا فى استغلال النقص العددى الذى عانى منه المنافس وخرجنا بنتيجة مستحق، وأوضح فايلر أنه لا يمكن أن يحكم على مستوى صالح جمعة بعد مشاركته لمدة 10 دقائق فقط، لكنه كان يستحق المشاركة فى هذه المباراة بعدما بذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية التى سبقت المباراة ولو اجتهد أكثر سيحصل على فرصاً أكثر كبقية زملاؤه.