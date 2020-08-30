شكرا لقرائتكم أزمة بين اتحاد الكرة والأندية بسبب العودة لمسحات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أزمة جديدة ظهرت على السطح مؤخرا بين عدد من الاندية على رأسها المصري البورسعيدي واتحاد الكرة بسبب تحليل الدم الخاص بإختبار فيروس كورونا ، وعدم صحته فى بعض الأحيان وحدوث نوع من التخبط لكشف اللاعب المصاب بفيروس كورونا من عدمه بناء على تصريحات بعض مسئولو هذه الأندية الذين طالبو العودة للعمل بمسحات كورونا بدلا من تحليل الدم لأن الأول تكون نتئجة صحيحة بنسبة كبيرة .

ورفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة العودة للعمل بمسحات كورونا ، و الاستمرار بالعمل بتحليل الدم خاصة أن الصحة العالمية أقرته ويتم العمل به فى العديد من الدول لإختبار فيروس كورونا ، وطالبو الأندية المتضررة من ذلك بتحمل تكاليف مسحات كورونا من الخزينة الخاصة بهم خاصة أن التكاليف التى تحملتها الجبلاية الفترة الماضية كانت كبيرة ، و إلى الأن ما زالت هناك محاولات تجري بين اتحاد الكرة و الأندية بمعرفة وزير الرياضة للبحث عن أفضل الحلول حول ذلك الأمر، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة والأقرب إلى الأن هو استمرار العمل بتحليل الدم الجديد