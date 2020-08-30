شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: المصرى يفاوض إيهاب جلال لخلافة طارق العشرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن النادى المصرى البورسعيدى نزل ملعب مباراة الاهلى مهزوماً مشيراً إلى وجود مفاوضات بين النادى البورسعيدى وإيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة للعودة لتدريب المصرى ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" المصرى نزل مباراة الاهلى مهزوماً قبل أن يلعب ، فلقد منح مسئولى النادى البورسعيدى المبررات للاعبين والجهاز الفنى ليخسروا المباراة ، بتأكيدهم أن الفريق غير جاهز ولديه مصابين"

وتابع شوبير:" أول مرة أرى إتحاد الكرة يصر على موقفه ويرفض تأجيل المباراة ، فى الماضى كانت المباريات تؤجل بالتليفون وبالحلفان بالطلاق "

ويضيف شوبير:"ايهاب جلال لديه مشاكل فى مصر المقاصة لم يحصل سوى على راتب شهر واحد من ثلاثة شهور يقود فيها الفريق الفيومى ، لذا فتح مسئولى المصرى البورسعيدى خطاً للمفاوضات مع ايهاب جلال ليعود مرة أخرى لتدريب الفريق بعد استقرار ادارة النادى البورسعيدى على إقالة طارق العشرى ".

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وفى وقت سابق ، توقع الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، حدوث مفاجآت بانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "حرصت على الاتصال بالمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية لمعرفة مصير انتخابات اتحاد الكرة، وأبلغنى أن لائحة اللجنة الأولمبية الجديدة نشرت فى الوقائع المصرية واعتمدت فى ديسمبر الماضى ووافق عليها الوزير، وبالتالى تستطيع اللجنة الخماسية الدعوة للجمعية العمومية ولكن هذا سيكون مستحيلا بعد 30 أكتوبر المقبل لاستمرار بطولة الدوري".

وأضاف شوبير، "بذلك أصبح الموعد المحدد لانتخابات الجبلاية أغسطس المقبل، واللجنة الخماسية مستمرة فى عملها، وأتوقع حدوث مفاجآت كبرى فى الانتخابات المقبلة، من حيث الأسماء التى ستخوض معركة الانتخابات فى اتحاد الكرة وستكون المفاجآت بلا حدود".

وعن اللاعبين المعارين فى الأهلى قال شوبير، "تم الاستقرار على عودة عمار حمدى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم والمغربى وليد أزارو، فيما تنتهى رحلة أحمد فتحى مع الأهلى بنهاية الموسم الحالى ليبدأ مشواره بالموسم المقبل مع بيراميدز".