شكرا لقرائتكم مجلس طلائع الجيش يشيد باللاعبين والجهاز الفنى وبسيونى يبدأ دراسة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد مجلس إدارة نادي طلائع الجيش بأداء ومستوي لاعبي الفريق في مباراتهم الأخيرة أمام فريق الإنتاج الحربي العنيد ، واثني مجلس الإدارة علي إصرار وعزيمة نجوم الطلائع وبروحهم القتالية العالية طوال شوطي المباراة حتي تحقق الفوز الغالي ، وطالب المجلس الفريق والجهاز الفني بالاستمرار علي نفس المستوى والكفاءة العالية فنيا وبدنيا في المباريات القادمة في ظل الدعم والمساندة الكبيرة التي يلقاها الفريق والجهاز الفني .

ونجح طلائع الجيش فى تحقيق فوز ثمين على نظيره الانتاج الحربى بهدف دون رد سجله كريم طارق فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاهلى والسلام ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

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علي الجانب الآخر يبدأ الجهاز الفني للفريق بقيادة عبد الحميد بسيوني في فتح ملف مباراة أسوان من أجل الإعداد والتركيز لها لكونها من المواجهات القوية والصعبة شأنها شأن جميع المباريات في ظل صراع النقطة بالدوري ، والتي يهدف من خلالها الفريق لتحقيق الفوز لمواصلة العروض القوية للتقدم للأمام بجدول الدوري ومزاحمة الكبار علي المراكز المتقدمة.

ويعكف الجهاز الفني علي دراسة منافسة أسوان أبناء الجنوب أو تماسيح النيل بالفيديو من خلال مشاهدة مباراته الأخيرة في الدوري مع بيراميدز كي يتمكن من التعرف علي إمكانات لاعبي أسوان و تجهيز الخطة والتشكيل والطريقة التي سيواجه بها منافسة في لقاء الأربعاء .

كان بسيوني قد أشاد بمستوي الفريق بغرفة خلع الملابس عقب لقاء الإنتاج الحربي ، وحثهم علي عدم الإفراط في الفرحة ، ومطالبهم بنسيان أحداث اللقاء الأخير والتركيز فيما هو قادم من مباريات ، ويعكف بسيوني خلال اليومين القادمين علي تجهيز بعض اللاعبين تمهيدا للدفع بهم أو الاستعانة بهم في اللقاء القادم أمام أسوان خاصه الثنائي عمار حمدي وحسام باولو .