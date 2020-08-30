مواعد مباراة الزمالك وإنبي اليوم الأحد.. وكارتيرون يطالب اللاعبين بمصالحة الجماهير بعد هزيمة المقاولون

يواجه نادي الزمالك مساء اليوم الأحد نظيرة إنبي في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساءا على استاد القاهرة الدولي في منافسات الدوري العام بالجولة الـ 23 .

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك للاعبي الزمالك أنه لا بديل عن الفوز خلال هذا اللقاء، خاصة بعد الإخفاق الأخير أمام المقاولون.

وشدد كارتيرون على أن اللقاء يعتبر بمثابة المصالحة مع الجماهير وكذلك مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن الزمالك يحتاج أيضاً للثأر من إنبي في ظل الخسارة التي ألحقها الأخير بالفريق الأبيض خلال لقاء الدور الأول بهدفين مقابل هدف.