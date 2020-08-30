شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستلهم روح عادل إمام فى "التجربة الدنماركية" لضبط مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتخيّل قدرى المنياوي، وزير الشباب والرياضة فى فيلم "التجربة الدنماركية"، الذى جسّد شخصيته الزعيم عادل إمام أن تصل عشوائية مراكز الشباب لحد أن تجد سيدة "تقلى بطاطس وطعمية"، أو أن تجد بعض الأشخاص يلتفون حول بعضهم يدخون الشيشة ويتحدثون عن اقتراب زفاف "فرج الخروف"، صُدم قدرى المنياوى من هول ما رآه فى مركز الشباب الذى قام بزيارة مفاجئة له فلم يدر فى ذهنه أن تصل الأمور من اللامبالاة والعشوائية لهذا الحد غير المسبوق.



مشهد-مركز-الشباب-من-فيلم-التجربة-الدنماركية

قد تكون هناك مُبالغة من الدراما في نقل الواقع، حسبما قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال حديثه الأخير ببرنامج "معكم" برفقة الإعلامية منى الشاذلى، لكن وزير الرياضة اعترف بأن مراكز الشباب تواجه العديد من المشاكل والأزمات الغريبة التى لا يمكن أن تحدث فى منشأة رياضية.



مشهد من فيلم التجربة الدنماركية

ما فعله عادل إمام في التجربة الدنماركية بات نموذجا يُحتذى به لكثير من الوزراء وبصفة خاصة من يحملون حقيبة الشباب والرياضة، فلابد من الزيارات المفاجئة والضرب بيد من حديد على كل من يحوّل مركز شباب إلى "وكر" لكثير من الأعمال الخارجة عن التقاليد والأعراف والمُخالفة للقانون.

نرصد فى السطور التالية المخالفات التى ضبطها أشرف صبحى فى بعض المراكز والتى حولهم للتحقيق وقرر غلق البعض منها.



اشرف صبحى فى مركز الشباب

قرر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، غلق مركز شباب الحوتية بالعجوزة وإحالة مجلس إدارة المركز والعاملين للتحقيق الإدارى، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية فى أول أيام عودة النشاط الرياضى، عقب الزيارة التفقدية المفاجئة التى قام بها وزير الشباب والرياضة اليوم، الأربعاء، لمركز شباب الحوتية ورصد تغيب العاملين بالمركز وعدم تواجد أى مسئول، وعدم تطبيق الضوابط الصحية اللازمة الأمر الذى دفع وزير الشباب والرياضة لاتخاذ قرار غلق المركز حفاظاً على سلامة وصحة الأعضاء والمترددين عليه.

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وزير الرياضة وغلق مركز شباب الحوتية

قام الدكتور أشرف صبحي بزيارة مركز شباب حي ناصر بأسوان حيث فوجئ بإغلاق أبواب المركز وعدم وجود عاملين به، وفى هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة فتح مراكز الشباب أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة على مدار اليوم، ومحاسبة المقصرين فى أداء عملهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم" .



صبحى فى احد الزيارات المفاجئة

تمكنت اللجنة المشكلة من قبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي من الكشف عن مخالفات جسيمة بخمسة مراكز شباب بمحافظة المنوفية، وهى مركز شباب قويسنا، والشهداء، وطبلوها، وكمشو ش، وتلا.

ورصدت العديد من المخالفات الجسيمة، رغم الإمكانيات المتاحة لهذه المراكز التى تعد من بين الأكبر مساحة على مستوى الجمهورية، ومن المخالفات بقايا سجائر لمخدر الحشيش داخل مركز تلا.



الوزير فى مركز الشباب

وأحال مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية العاملين بـ 3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لغلق المراكز فى أوقات العمل الرسمية، وهى مركز شباب باسوس التابع لإدارة شباب القناطر، ومركز شباب كفر حمزة التابع لإدارة شباب الخانكة، ومركز شباب الدير التابع لإدارة شباب طوخ، وقد تبين غلق المراكز أثناء متابعتها.

كما أحال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بعض مسئولى الشباب والرياضة بالأقصر إلى جهات التحقيق المعنية، وذلك لمخالفتهم الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك لما تبين من قيام مركز شباب النواصرة بإقامة صلاة العيد على الملعب الخماسى بالمركز.