قصة صور .. بادجى ينجح فى مهمة مكسب الجماهير الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نجح أليو بادجى لاعب النادى الأهلى فى مهمة كسب ثقة الجماهير الحمراء خلال المباريات الأخيرة للأهلى بالدورى ، وخاصة فى ظل احرازه هدف مهم فى مواجهة الأهلى أمام المصرى البورسعيدي أمس السبت فى المباراة التى انتهت بنتيجة 2/0 فى الدورى الممتاز .
وشهدت المباراة تألق بادجي بشكل واضح إذ سجل هدفين في الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالي ويُسجل هدفاً في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ثم صنع هدفاً لحمدي فتحي في الدقيقة 55 وظهر بادجي بشكل جيد للغاية .
ومنذ تعاقد الأهلى مع بادجى شارك فى 13 مباراة منها 8 في بطولة الدورى، آخرها امام المصرى أمس، و4 بالبطولة الأفريقية ، بخلاف كأس السوبر المصرى، استطاع أن يسجل ٣ أهداف فى البطولة المحلية ويصنع 4 لزملائه.
ويواصل الأهلى صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري المصرى الممتاز بعد فوزه على المصرى ليصل الى النقطة ٦٢ بالدورى .
ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب بادجى فى الصور التالية :
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