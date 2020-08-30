شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. فلافيو يسجل أول أهدافه بقميص الأهلى بـ"القفا" فى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 30 أغسطس 2005، سجل الأنجولى أمادو فلافيو أول أهدافه الرسمية بقميص الأهلى عندما سجل هدفاً فى شباك غزل المحلة بملعبه، وقاد الأهلى للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، والطريف أنه لم يسجل سواه فى موسمه الأول مع الفريق، وسجل للأهلى أيضا عماد النحاس، ومحمد بركات، بينما سجل هشام سعيد هدف المحلة، فى المباراة التى أقيمت ضمن فاعليات الأسبوع الثالث لموسم "2005-2006".

مع بداية مشاركة فلافيو مع الفريق الأحمر تعرض اللاعب لسخط جماهيرى وإعلامى شديد، بسبب عدم قدرته على التسجيل من كل الفرص التى أتيحت له طوال موسم بأكمله، باستثناء هذا الهدف الذى سجله برأسه من الخلف عن طريق الصدفة البحتة وصف بأنه هدف بـ"القفا"، وتسببت إضاعته لركلة جزاء فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة الأندية الأفريقية أبطال الدورى عام 2005 أمام الزمالك فى زيادة السخط الجماهيرى.

لكن الأمور اختلفت تماماً فى الموسم الثانى لفلافيو مع الأهلى، وأصبح واحدا من معشوقى الجماهير الحمراء، بسبب أهدافه القاتلة مع الفريق فى مختلف البطولات التى فاز بها الأهلى طوال الموسم، متوجاً مجهود طوال الموسم بالفوز بلقب هداف الدورى المصرى.

فلافيو شارك مع القلعة الحمراء فى كأس العالم للأندية وسجل 3 أهداف طوال مشاركاته مع النادى الأهلى فى مونديال الأندية.

المباراة الفاصلة التى جمعت الأهلى والإسماعيلى خلال موسم 2009 لتحديد بطل الدورى العام، شهدت الظهور الأخير للفهد الأنجولى بالقميص الأحمر، ليودع فلافيو جماهير القلعة الحمراء بهدف من رأسية قاتلة، حافظت على درع الدورى فى دولاب بطولات الأهلى.

Advertisements

فلافيو حصد مع النادى الأهلى 5 بطولات دورى محلى، و3 ألقاب كأس السوبر المصرى، و3 بطولات دورى أبطال أفريقيا، وثلاث بطولات كأس مصر.

كوّن فلافيو "دويتو" رائع مع مواطنه جيلبرتو وساهم الثنائى فى قيادة الأحمر نحو منصات التتويج المحلية والقارية، وفى نهاية موسم 2009/2010م انتقل "فلافيو" إلى نادى الشباب السعودى مقابل 24 مليون جنيه تقريبًا فى صفقة كانت من أكبر الصفقات التى حقق من ورائها الأهلى مكاسب بالجملة على الصعيد المالى لكنه تعرض بعدها مباشرة لإصابة فى الرباط الصليبى، الأمر الذى دفع النادى السعودى المُلقب بـ"الليث" للاستغناء عنه لصالح نادى "ليرس البلجيكى"، قبل أن يرحل لنادى ايل ليمسول القبرصى، ثم كانت كلمة النهاية فى نادى بترو الذى شهد بدايته الكروية.

وأعلن فلافيو اعتزال كرة القدم فى يناير 2014، ليختتم مسيرة كروية حافلة بالانجازات خاصة مع النادى الأهلي، ويترك بصمة لا تنسى فى القلعة الحمراء.