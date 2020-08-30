شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم راحة 48 ساعة للتخلص من الإجهاد بعد ثنائية المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الأهلى اليوم، الأحد، راحة سليبة لمدة 48 ساعة، قرر الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر منحها للاعبين بعد مباراة المصرى أمس، السبت، باستاد برج العرب التى انتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة سجلها آليو بادجى وحمدى فتحى ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز، ويأتى قرار المدير الفنى للأهلى بمنح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة لمواجهة حالة الإجهاد التى يٌعانى منها الفريق خلال الفترة الماضية نتيجة ضغط المباريات، خاصة أن هناك مُتسعاً من الوقت لخوض مباراة وادى دجلة المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز.

على الصعيد ذاته، أبدى رينيه فايلر سعادته بالفوز على المصرى بثنائية نظيفة، موضحاً أن الفوز تحقق بفضل الروح العالية للاعبى الفريق على مدار المباراة، ورفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة، ويؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى 45، فيما توقف رصيد المصرى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الخامس عشر.

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وأضاف فايلر فى تصريحات صحفية، بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدفاً تم إلغاؤه بداعى التسلل، وتسيّدنا المباراة بعد طرد أحمد ياسر لاعب المصرى ونجحنا فى استغلال النقص العددى الذى عانى منه المنافس وخرجنا بنتيجة مستحق، وأوضح فايلر أنه لا يمكن أن يحكم على مستوى صالح جمعة بعد مشاركته لمدة 10 دقائق فقط، لكنه كان يستحق المشاركة فى هذه المباراة بعدما بذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية التى سبقت المباراة ولو اجتهد أكثر سيحصل على فرصاً أكثر كبقية زملاؤه.

وأشار فايلر إلى أنه من الصعب أيضاً الحكم على مستوى الصاعد عربى بدر بعدما شارك لنفس مدة مشاركة صالح جمعة، قائلا، "من الصعب الحكم عليه فى عشر دقائق لكنه عليه بذل جهد أكثر ليشارك وقت أطول فى الفترة المقبلة"، ويرى فايلر أنه من الوارد أن يتراجع مستوى النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق فهذا يحدث مع أى لاعب، موضحاً أن اللاعب لم يزور أسرته منذ فترة طويلة بسبب "كورونا" وربما يكون قد تأثر بهذا الأمر لكنه لاعب مهم فى الفريق وحتماً سوف يستعيد مستواه سريعاً.

وأكد المدير الفنى للأهلى أن كرة القدم لا تعرف الفوز دائماً، قائلاً، "ليس هناك منطق يقول إن الفوز هو النتيجة الوحيدة لأى مباراة.. لن تجد هذا فى أى مكان فى العالم.. أحاول دائماً أن أجد حلولاً للفوز رغم الغيابات المتتالية للإصابات والإيقافات والفريق مازال مُتماسك، ومن يرغب فى الفوز دائماً وفقط وبثلاثيات عليه متابعة مباريات "البلاسيتشين".