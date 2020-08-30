شكرا لقرائتكم خبر عن بيتزا في المقاولون وكباب في الأهلى..أحدث تقاليع احتفالات الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحدث لاعبو الايجيبشن ليج طرقاً جديدة للاحتفال بعد الانتصار في مباريات الدورى العام، بالعزومات على الوجبات السريعة، وكانت أبرز مظاهر الاحتفال بهذه الطريقة، في غرفة خلع ملابس المقاولون العرب عقب الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة 22، في مباراة مثيرة حتى الثوانى الأخيرة، وكذلك احتفالية فوز الأهلى على الجونة بهدف نظيف فى الثوانى الأخيرة أيضاً.

في غرفة خلع الملابس باستاد القاهرة الدولى احتفل لاعبو المقاولون بالفوز الصعب الذى حققه أبناء قلعة الجبل الأخضر على حساب الزمالك، ليشعلوا الصراع على المركز الثانى، فى مباراة شهدت الكثير من المتعة والإثارة حيث تقدم المقاولون بهدف أول للويس إدوارد، قبل أن يتعرض فادى نجاح مدافع المقاولون للطرد، وفى الشوط الثانى سجل الزمالك هدف التعادل عن طريق أشرف بن شرقى، قبل أن يدرك محمد عصام مهاجم المقاولون هدف التقدم لذئاب الجبل فى الثوانى الأخيرة.

اللاعبون احتفلوا عقب المباراة مع الجهاز الفنى بتناول وجبة بيتزا في غرفة خلع الملابس، وسط حالة عارمة من الفرحة بعد الفوز الصعب على أبناء ميت عقبة، بنقص عددى فى أغلب أوقات المباراة.



سيف الجزيري



عماد النحاس ومحمد عادل

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عماد النحاس



فادى نجاح



لاعبو المقاولون

وفى مباراة الأهلى والجونة لم تكن الإثارة غائبة أيضاً عن المباراة التى احتاج فيها المارد الأحمر للفوز بأى طرقة من أجل استعادة روح الانتصارات بعد الهزيمة من الزمالك في الجولة 21، وهو ما تحقق فى الثوانى الأخيرة من اللقاء بهدف مروان محسن.

وحرص الدولي المصري محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على لم شمل نجوم القلعة الحمراء خلال أول مران للأهلى بعد الفوز على الجونة، وقام الحارس الدولي بتنظيم عزومة "كباب وكفتة" للاعبي القلعة الحمراء عقب اجراء المران للفريق والذي سبقه الحصول على عينة الدم التي تم استبدالها بمسحة فيروس كورونا.