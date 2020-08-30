"طائرة خاصة للمغرب".. مرتضى يحسم موقف الزمالك من رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن بعثة الفريق سوف تسافر لدولة المغرب لملاقاة الرجاء عن طريق طائرة خاصة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء في المغرب يوم 25 من شهر سبتمبر.

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وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس1" "إن شاء الله الفريق سوف يسافر للمغرب بطائرة خاصة وأكبر بعثة إعلامية ستتواجد مع الفريق، لن نصطحب جماهير، المباريات بدون جماهير".

وأكمل "إن شاء الله النهائي يكون بين الأهلي والزمالك في مصر، والزمالك يرفع كأس دوري أبطال أفريقيا".

وبسؤاله عن هل يمكن رؤوية رمضان صبحي في نادي الزمالك رد قائلاً "لا".