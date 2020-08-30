ميسي يغيب عن اختبارات كورونا لبرشلونة.. وظهور سواريز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لم يحضر الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، اختبارات كورونا اليوم الأول من تدريبات الفريق للخضوع لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد في المدينة الرياضية للبارسا.

ووفقا لبروتوكول الليجا، تم إجراء جميع الاختبارات، قبل أن تبدأ حقبة المدير الفني الجديد رونالد كومان رسميًا غدا الاثنين، مع أول جلسة تدريبية للمدرب الهولندي في تمام الساعة 5:30 مساءً.

ولم يتوجه ليونيل ميسي إلى اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في برشلونة، اليوم الأحد، وذلك بعدما قرر الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، ويبدو أنه لا يمتلك النية للتراجع عن قراره.

وبالتالي سيغيب ميسي أيضا عن أول جلسة تدريبية لكومان مع برشلونة غدا الاثنين أيضًا، حيث لا يمكن للاعبي الفريق الانتظام في المران إلا إذا اجتازوا الاختبارات المذكورة.

وحدّد برشلونة مواعيد للاعبين من أجل إجراء الاختبارات بالتتابع بين الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الـ12 ظهرًا، لمنع وجود أي اتصال شخصي بينهم في حالة ظهور حالة إيجابية.

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وبعيدًا عن ميسي، خضع طاقم تدريب برشلونة بقيادة رونالد كومان للفحوصات، مع مدربيه المساعدين ألفريد شرودر وهنريك لارسون، بالإضافة إلى ألبيرت روكا، مخطط الأحمال الجديد، الذي تمت إضافته لجهاز كومان رسميا أمس السبت.

وتبعا لـ"موندو ديبورتيفو"، كان الظهير الأيسر جوردي ألبا ومارتن برايثويت مهاجم الفريق أول الحضرين من لاعبي برشلونة لفحص كورونا، في الوقت الذي ظهر فيه أيضا لويس سواريز رغم خروجه من خطط كومان بالموسم المقبل.

وكان كومان اتصل هاتفيا بسواريز ليخبره أن خارج خططه في الموسم المقبل، في الوقت الذي أغضب فيه مثل هذا القرار الحاسم عبر الهاتف المهاجم الأوروجواياني، بعد اعتقاده بأنه قدّم الكثير لهذا النادي ولا يستحق هذه المعاملة.

وقالت صحيفة "سبورت" إن سواريز وضع الاحتراف قبل كل شيء رغم معاملة كومان، وحضر إلى المدينة الرياضية "سيوتات إسبورتيفا جوان جامبر" في الموعد المقرر الذي استدعاه النادي فيه للخضوع لاختبارات "PCR".

وأضافت الصحيفة الكتالونية: "إعلان ميسي الرحيل عن برشلونة وعدم حضوره لاختبارات كورونا أثار تساؤلات حول ما إذا كان صديقه لويس سواريز لن يحضر هو الآخر إلى النادي، لكن (لويزيتو) جاء لاجتياز الاختبارات".