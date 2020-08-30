عضو الأهلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، صباح اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال مرتجي: "الحمد لله علي كل شيء تحليل كورونا ايجابي انا بخير واسالكم الدعاء".

وأضاف: "اللهم رب الناس اذهب الباس اشفنا انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاءاً لا يغادر سقماً".