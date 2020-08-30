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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، صباح اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال مرتجي: "الحمد لله علي كل شيء تحليل كورونا ايجابي انا بخير واسالكم الدعاء".
وأضاف: "اللهم رب الناس اذهب الباس اشفنا انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاءاً لا يغادر سقماً".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو الأهلي يعلن إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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