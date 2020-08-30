عضو إدارة المصري يهاجم اللجنة الخماسية بعد الخسارة من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

هاجم عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، ونفى استقالة طارق العشري المدير الفني للفريق.

وخسر المصري مؤخرا من الأهلي 2-0 في مباراة الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز بملعب الجيش ببرج العرب.

وقال عدنان حلبية في تصريحات لقناة النهار "طارق العشري لم يتقدم باستقالته ولم نقبل بعد استقالة عبدالظاهر السقا".

وصرح "نحن نعاني، لا نستطيع لعب كرة القدم أو العيش بتلك الطريقة، لا نجد العدل والإنصاف".

وأكمل "ما يحدث من اللجنة الخماسية لم أشاهدة في أي دولة بالعالم، هم في أمكانهم لكي يساعدوا كل الأندية، يجب أن يتم سماع صوتنا".

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وتابع رداً على احالة سمير حلبية رئيس النادي للجنة الانضباط "مش مقتنع بالكلام ده، لما يعاقبوا ناس تانيه يبقوا يعاقبونا، اللي عايز يعمل حاجة يعملها، مش فارق معانا حاجة".

وأضاف "في حياتي لم أرى مجلس إدارة يخرج ببيان كل 5 دقائق، لكن احرجوا انفسهم بسبب مباراة الإسماعيلي رغم أن مكالمة هاتفية كان يمكن أن تنهي هذا الأمر".

وشدد "النادي المصري دخل أكبر موسوعة في العالم، كل 48 ساعة تتغير نتائج المسحة والتحاليل، لا نعلم ماذا نفعل ولا أحد يساعدنا".

وأكد "كل الحلول والأمور واردة، هناك اجتماع للمجلس وسيكون هناك قرارات، لدينا مستندات تثبت صحة موقفنا".

واختتم "بالفعل حدثت مشادة بين طارق العشري وعبدالظاهر السقا بسبب أزمة المسحات وإن شاء الله سوف نقوم باحتواء الأمر".