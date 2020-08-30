مواعيد مباريات الأحد.. الزمالك يواجه إنبي ضمن 4 مواجهات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات في الدوري المصري الممتاز، والتي تأتي أبرزها مواجهة الزمالك أمام إنبي ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من المسابقة. ويأتي جدول مباريات اليوم في الدوري بالمواعيد والقنوات الناقلة كالتالي: 15:30.. وادي دجلة ونادي مصر.. ON Time Sports 1 HD.. بتعليق محمد الغياتي. Advertisements 18:00.. سموحة وطنطا.. ON Time Sports 2 HD.. بتعليق محمد الكواليني. 18:00.. الجونة والمقاولون العرب.. ON Time Sports 1 HD.. بتعليق مؤمن حسن. 20:30.. الزمالك وإنبي.. ON Time Sports 1 HD.. بتعليق أيمن الكاشف.

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